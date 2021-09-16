«Все возрастные группы предпочитают проводить ЧМ каждые четыре года». Глава Примеры Тебас уличил ФИФА в манипуляции данными

Никогда такого небыло... и вот опять.
Президент Примеры Хавьер Тебас обвинил ФИФА в манипуляции данными после публикации результатов опроса болельщиков о проведении чемпионатов мира.
Ранее ФИФА сообщил, что большинство болельщиков хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще – раз в два года.
«Исследование ФИФА противоречит его заголовку («Большинство болельщиков выступает за более частое проведение ЧМ» – прим. «Бомбардира»).
Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года. Как можно доверять ФИФА, если она манипулирует собственными данными?» – написал Тебас в твиттере.
- 45% болельщиков проголосовали за проведение ЧМ каждые четыре года.
- Три остальных варианта набрали в сумме 55%.
La propia encuesta de @FIFAcomconcluye lo contrario que señala su titular (ver gráfico) .Todas las franjas de edad prefieren un mundial cada 4 años por amplia diferencia.¿Como va a ser creíble la @FIFAcom si manipula sus propios datos? Una más.https://t.co/gwzL5l93B8 pic.twitter.com/ukwpvffl0d— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 16, 2021