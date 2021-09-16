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    «Все возрастные группы предпочитают проводить ЧМ каждые четыре года». Глава Примеры Тебас уличил ФИФА в манипуляции данными

    Президент Примеры Хавьер Тебас обвинил ФИФА в манипуляции данными после публикации результатов опроса болельщиков о проведении чемпионатов мира.

    Ранее ФИФА сообщил, что большинство болельщиков хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще – раз в два года.

    «Исследование ФИФА противоречит его заголовку («Большинство болельщиков выступает за более частое проведение ЧМ» – прим. «Бомбардира»).

    Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года. Как можно доверять ФИФА, если она манипулирует собственными данными?» – написал Тебас в твиттере.

    • 45% болельщиков проголосовали за проведение ЧМ каждые четыре года.
    • Три остальных варианта набрали в сумме 55%.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Хавьера Тебаса

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      noHbI4 2 часа назад

      Никогда такого небыло... и вот опять.

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