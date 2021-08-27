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Стали известны все участники группового этапа ЛЕ: «Локомотив» – во 2-й корзине, «Спартак» – в 3-й

27 августа 2021, 00:56
13

Определились 32 команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Корзина 1: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия);

Корзина 2: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды);

Корзина 3: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия);

Корзина 4: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

  • Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится в пятницу, 27 августа.
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы
Комментарии (13)
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сутулая собака и лисы
1630019469
с сокращением команд получился довольно сильный турнир.
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Skull_Boy
1630040603
Да тут команды имба
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Fusballer
1630040783
Все команды интересные, слабых точно не будет. Нашим придётся очень тяжело.
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16tambov36
1630041978
брага,лестер,спартак,штурм было бы не плохо а локо монако.спарта,ференцварош
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Из Твери Леха
1630043108
легия-спортаг будет классный матч)
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vladimir-7
1630045960
Надо спросить Руя, какие команды-соперницы, он хочет видеть в играх, в последней жеребьевке он хотел Бенфику, она и досталась.
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Alex Y
1630048171
Но тут по должны выходить , по крайней мере в ЛК точно, ели нет ну тогда и полней позор будет)
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