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  • Лапорта: «В ближайшие десять лет президентом «Барселоны» станет женщина»

Лапорта: «В ближайшие десять лет президентом «Барселоны» станет женщина»

23 августа 2021, 20:41
17

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что в скором времени каталонским клубом будет управлять женщина.

«Через десять лет в «Барселоне» будет женщина-президент. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают. Такая тенденция уже задана, и это хорошо.

Есть много женщин, которые способны войти в совет директоров, и я думаю, что не позднее чем через десять лет одна из них станет президентом «Барсы», – сказал Лапорта.

  • Президент «Барселоны» избирается раз в шесть лет.
  • Лапорта вернулся на данный пост в марте 2021 года.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона
Комментарии (17)
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Бухбух
1629740852
Смородская - в числе кандидаток. Опыт имеется.
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acor94
1629740861
Надеюсь Салихова. Она там устроит корриду!
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Ловкий Бубен
1629744151
Зарема ?
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BRO_football
1629745748
Ну, женщина это уже не модно. Вот трансгендер, это совсем другое дело.
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DOCTOR PENALTY
1629746662
Лапорта решил сменить пол.
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wobaekat
1629747599
Смородская, настало твое время!
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VGreen
1629750605
решил переманить феминисток на свою сторону?
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Cules2013
1629782973
Там фигурировало имя Форт. Погуглите её - ну нафиг такого директора.
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Сергей Свояк
1629797386
Ради тенденции? Был бы смысл...
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Hektor 84
1629819543
Смородская?)))
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