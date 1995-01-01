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    Лапорта: «В ближайшие десять лет президентом «Барселоны» станет женщина»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что в скором времени каталонским клубом будет управлять женщина.

    «Через десять лет в «Барселоне» будет женщина-президент. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают. Такая тенденция уже задана, и это хорошо.

    Есть много женщин, которые способны войти в совет директоров, и я думаю, что не позднее чем через десять лет одна из них станет президентом «Барсы», – сказал Лапорта.

    • Президент «Барселоны» избирается раз в шесть лет.
    • Лапорта вернулся на данный пост в марте 2021 года.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      Mariner 11 минут назад

      А, ну тогда-то точно Барса заиграть как раньше. Вот в чём проблема-то нынче!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1856

      acor94 37 минут назад

      Надеюсь Салихова. Она там устроит корриду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2639

      Бухбух 37 минут назад

      Смородская - в числе кандидаток. Опыт имеется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2811

      Питерский князь 39 минут назад

      Лет через 10 в Евросоюзе будут рожать мужики.
      =))))

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