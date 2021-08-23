Лапорта: «В ближайшие десять лет президентом «Барселоны» станет женщина»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что в скором времени каталонским клубом будет управлять женщина.

«Через десять лет в «Барселоне» будет женщина-президент. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают. Такая тенденция уже задана, и это хорошо.

Есть много женщин, которые способны войти в совет директоров, и я думаю, что не позднее чем через десять лет одна из них станет президентом «Барсы», – сказал Лапорта.