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    ⚽ Завершился 5-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» потеряли очки

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

    Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

    Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.

    Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии38
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      Рейтинг: +3075

      Дедуктор 16 часов назад

      Николич и Ганчаренко - интересная дуэль! Уже даже и не верится что когда то Ганчар "автобусом" рулил. Ныне его имя уже давно и прочно ассоциируется с остроатакующим футболом. Я - за Краснодар. Но уважаю Николича и желаю ему успеха. Коллизия, однако.

      1
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      Рейтинг: +50819

      portero 17 часов назад

      Момент истины для Быков, либо болтаться внизу таблицы или бороться за еврокубки...
      Чуйка что судейки могут накосячить....

      3
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      ...
      Рейтинг: +1589

      Красногорск_Фан > portero 17 часов назад

      Неизбежно. посмотри на предельно неправдоподобные коээфициенты. В этом матче не могу пожелать удачи ))

      1
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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > Красногорск_Фан 16 часов назад

      Согласен, действительно неправдоподобные коээфициенты, а следовательно к этим коэффициентам будут подтягивать результат. Там где деньги, дилетантские прогнозы (ставки) исключены.

      1
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      Рейтинг: +11

      Andrewik 18 часов назад

      0
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      Рейтинг: +20269

      vladimir-7 > Andrewik 17 часов назад

      Молодец, два английских слова изучил, приходи ещё и нам расскажешь следующие два.

      1
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      Рейтинг: +1589

      Красногорск_Фан 18 часов назад

      Букмекеры дают примерно одинаковый коээфициент на победу Локомотива и Краснодара. Что то судейки затеяли. Не верю я в то, что кэф объективен.
      Всех по ходу зомбируют грузить на Краснодар? Интересно будет что в результате.
      Очень. В любом случае - желаю победы своей команде. Локо вперед. Ставочники, завязывайте с этим мутным делом ))

      1
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      Рейтинг: +529

      ПалкоВводецъ 19 часов назад

      Химкам и Краснодару победы. И не хрюкать. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +8694

      Cleaner 20 часов назад

      Рубин обыграет Химки со счетом 4:0.

      2
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      Рейтинг: +1589

      Красногорск_Фан > Cleaner 20 часов назад

      Хорошие у тебя таблетки или пилюльки))) аж завидно.

      2 ведущих игрока отсутствуют, в последних играх умудрился влететь даже Ракуву. И тут 4-0 Команде которая сильно играет дома и отлично играет в защите. Не верю.

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      Рейтинг: +8694

      Cleaner > Красногорск_Фан 20 часов назад

      Так мячик круглый!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1589

      Красногорск_Фан > Cleaner 20 часов назад

      Если игра будет открытой, с обилием голов и на встречных скоростях. Плюс 3 пенальти, удаление, спорные решения судьи, хет-трик, подвиги вратарей, + 30 ударов в створ ворот- я за такой огонь. Но больше видится 0-0....

      1
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      Рейтинг: +233

      Sancho010365 > Красногорск_Фан 16 часов назад

      Химки-Рубин - 1:2 согласен, так уж и быть. Хочу видеть Рубин на первой строчке хотя бы неделю.

      2
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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr 20 часов назад

      У Рубина появился шанс воглавить турнирную таблицу, но похоже Химки сделать это не дадут.

      3
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      Рейтинг: +896

      Andrew01 > ilichkadr 20 часов назад

      Или судьи хD

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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > Andrew01 19 часов назад

      Тема судей уже не интересна. Сейчас VAR всему голова.

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      Рейтинг: +20269

      vladimir-7 > ilichkadr 19 часов назад

      А, что на VAR судей нет?

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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > vladimir-7 19 часов назад

      Есть, но они не решают судьбу матча. Всего лишь помощники главного судьи.

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      ...
      Рейтинг: +20269

      vladimir-7 > ilichkadr 19 часов назад

      Их рекомендации дают возможность судье в поле просмотреть еще раз ситуацию и принять верное и даже противоположное решение. Это же одна бригада.

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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > vladimir-7 19 часов назад

      Ясный перец, что одна бригада, но только на конкретный матч. На следующий матч будет совсем другая бригада. Что касаемо "их рекомендаций", то может просмотреть эпизод, а может и НЕ просмотреть.

      P.S. Уже обсуждали сей вопрос, судья в поле имеет полное право игнорировать подсказчика в лице VAR.

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      Рейтинг: +8694

      Cleaner > ilichkadr 18 часов назад

      Сейчас ИМЕННО судьи ВАР решают, кому победить, а кому проиграть. Вы прямо с Луны свалились!..)

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      Рейтинг: +20269

      vladimir-7 > Cleaner 17 часов назад

      Абсолютно прав.

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      Рейтинг: +11648

      ilichkadr > Cleaner 16 часов назад

      Ну, так нам же закон не писан и не ведом. У нас ЭСК РФС тыкает всех носом в протокол VAR, но сами же сей протокол и не соблюдают. Интерпретация его статей разумению не поддаётся.

      P.S. В РФС сидят дилетанты, сборную тренируют чабаны, а клубами руководят торгащи. О чём можно говорить, если это в реалиях так и есть.

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      Рейтинг: +9550

      житель СПб 20 часов назад

      Сегодня 33 года Артему Дзюбе - и чтобы ни было - он заслуживает поздравлений с днем рождения!

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      Рейтинг: +1589

      Красногорск_Фан > житель СПб 20 часов назад

      По странному совпадению 22 августа 1865 года запатентовано жидкое мыло. Очень в тему после съема роликов ))) А Артема как бы ни было с днем рождения! Он вносит оживление в наш унылый чемпионат. И обладает хорошей (и что важно стабильной в среднем по году) статистикой как нападающий.

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      Рейтинг: +12

      dabo26 21 час назад

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      Рейтинг: +20269

      vladimir-7 21 час назад

      Вот и показатель игр, которые нормально отработали судьи с очень
      незначительными ошибками, не повлиявшие на окончательный
      результат встреч.

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