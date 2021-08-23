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⚽ Завершился 5-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» потеряли очки

23 августа 2021, 07:19
30

Россия. РПЛ. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.

Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Химки Ростов Краснодар Урал Ахмат Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (30)
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NewLife
1629546760
Прочитал на Яндексе: "РПЛ приостановила сертификаты стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей"
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paracetamol
1629618199
Динамо - калиф на час. Поставили автобус Уралу и вымучили 1-0.
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vladimir-7
1629618843
Вот и показатель игр, которые нормально отработали судьи с очень незначительными ошибками, не повлиявшие на окончательный результат встреч.
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житель СПб
1629621670
Сегодня 33 года Артему Дзюбе - и чтобы ни было - он заслуживает поздравлений с днем рождения!
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ilichkadr
1629621970
У Рубина появился шанс воглавить турнирную таблицу, но похоже Химки сделать это не дадут.
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Красногорск_Фан
1629628879
Букмекеры дают примерно одинаковый коээфициент на победу Локомотива и Краснодара. Что то судейки затеяли. Не верю я в то, что кэф объективен. Всех по ходу зомбируют грузить на Краснодар? Интересно будет что в результате. Очень. В любом случае - желаю победы своей команде. Локо вперед. Ставочники, завязывайте с этим мутным делом ))
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portero
1629632079
Момент истины для Быков, либо болтаться внизу таблицы или бороться за еврокубки... Чуйка что судейки могут накосячить....
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Дедуктор
1629635502
Николич и Ганчаренко - интересная дуэль! Уже даже и не верится что когда то Ганчар "автобусом" рулил. Ныне его имя уже давно и прочно ассоциируется с остроатакующим футболом. Я - за Краснодар. Но уважаю Николича и желаю ему успеха. Коллизия, однако.
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BlackMurder
1629698255
Смолов, че моча в голову ударила?
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dabo26
1629700035
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