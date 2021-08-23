⚽ Завершился 5-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» потеряли очки

Россия. РПЛ. 5-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.
Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.
Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.
Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сергеев, 33.
Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 7; 2:0 – Смолов, 33; 2:1 – Кордоба, 71.
Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Осипенко (автогол), 3; 1:1 – Хасимото, 36; 1:2 – Комличенко, 89.
Химки – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Глушаков, 16; 1:1 – Йевтич, 30.