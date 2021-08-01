«Барселона» – о голе Депая «Штутгарту»: «Не можем перестать смотреть на это»

Раньше так играли только бразильцы.
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил в товарищеском матче «Штутгарту» (3:0). Каталонская пресс-служба в восторге.
«Мы просто не можем перестать смотреть на это», – написала «Барселона».
- Депай провел 2 матча за «Барселону» и в обоих забил.
- Нидерландец пополнил каталонцев этим летом, перейдя из «Лиона» в статусе свободного агента.
- У Депая есть опыт игры в АПЛ.
We just can't stop watching this.@Memphis pic.twitter.com/KJixgpnYV4— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2021