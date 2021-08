«Барселона» – о голе Депая «Штутгарту»: «Не можем перестать смотреть на это»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил в товарищеском матче «Штутгарту» (3:0). Каталонская пресс-служба в восторге.

«Мы просто не можем перестать смотреть на это», – написала «Барселона».

We just can't stop watching this.@Memphis pic.twitter.com/KJixgpnYV4