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    «Барселона» – о голе Депая «Штутгарту»: «Не можем перестать смотреть на это»

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай забил в товарищеском матче «Штутгарту» (3:0). Каталонская пресс-служба в восторге.

    «Мы просто не можем перестать смотреть на это», – написала «Барселона».

    • Депай провел 2 матча за «Барселону» и в обоих забил.
    • Нидерландец пополнил каталонцев этим летом, перейдя из «Лиона» в статусе свободного агента.
    • У Депая есть опыт игры в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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