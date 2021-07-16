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  • Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

16 июля 2021, 16:59
51

В регламент украинской Премьер-лиги внесены изменения касательно внешнего вида игровой формы.

Теперь каждый клуб должен нанести на экипировку слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», а также большую эмблему УАФ с контурами границ страны.

Обязательство распространяется на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

  • Перед Евро-2020 сборная Украины нанесла на свою форму вышеуказанные слоганы.
  • После обращения РФС УЕФА обязал убрать фразу «Героям слава».
  • В ответ УАФ наделила слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольным статусом.

Источник: Официальный сайт УПЛ
Украина. Премьер-лига
Комментарии (51)
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99-й
1626444329
А кто не насет ? В РПЛ выгонят?
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Жорик кекс обжорик
1626444386
Увы кроме надписи, Ни героев ни страны.
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Dominator777
1626445017
А на груди крупными буквами написать "Битва под Бродами", где дивизия украинских фашистов SS "Galichina" была разгромлена.
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derrik2000
1626445730
Как там в той шутливой современной поговорке: ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ ВЕШАЛОСЬ. ))) А если серьёзно, то какое мне, русскому, живущему в России, дело до того, ЧТО напишут или написали на футболках команд, играющих в чемпионате Украины??? Ровным счётом НИКАКОГО! Если У НИХ "ответственные громадяне" ))) считают, что словосочетания "Слава Украине" и "Героям слава", это один из способов самоидентификации - пожалуйста! Мне всё равно. Только, вот, не могу себе представить, КАК с такими "слоганами" на футболках они будут играть матчи на "кубокчегонибудь", ну, например, с белоруссами. Это же бендеровские приветствия! А в Белориссии, насколько я читал СОВРЕМЕННЫЕ документальные материалы, уничтожение Хатыни, например, это дело именно бандеровцев, а никак не германских войск. А сколько ТАКИХ уничтоженных бендеровцами деревень в Белоруссии - НЕ СОСЧИТАТЬ! ((( Так что, думаю, эти "слоганы" на футболках - для внутреннего украинского употребления.
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яБедаа
1626446401
да чего мелочиться, пусть сразу " хай гитлер" пишут!
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Spirit_78
1626448513
Футбол вне политики? Не, не слышали.
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mamba9090909
1626448885
Да пусть пишут что хотят. И футболки цветов радуги в обязаловку им. Будет полный комплект.
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zra78
1626450034
Вот всё что и может эта недострана, унижаться, врать и рисовать контуры якобы страны на тряпках...
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kosmonaft
1626451162
да кастрюля на них сидит плотно
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Skull_Boy
1626458094
Да и срать, один хер играть не умеют, как и наши только бегать стадом, как бараны, за мячом и все, а как еврокубки, то играет одна иностранщина, как у Шахтера 8 бразильцев, один жид и 2 хохла, так и у зенита 7 латиносов, азиат и е_6лан Дзюба с воротчикои жополизом
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