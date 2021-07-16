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    Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

    В регламент украинской Премьер-лиги внесены изменения касательно внешнего вида игровой формы.

    Теперь каждый клуб должен нанести на экипировку слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», а также большую эмблему УАФ с контурами границ страны.

    Обязательство распространяется на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

    • Перед Евро-2020 сборная Украины нанесла на свою форму вышеуказанные слоганы.
    • После обращения РФС УЕФА обязал убрать фразу «Героям слава».
    • В ответ УАФ наделила слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольным статусом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УПЛ

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    16.07.2021 16:59
    Комментарии65
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 17 июля, 08:30

      ilmars
      "........если отталкиваться, от символизмов Второй Мировой, или привязываться к ним....то Россия, сегодня, живет под флагом РОА....странная ирония.........."
      ------------------------------------------------------------------
      Если отталкиваться от символизмов, то у РОА не было СВОЕГО флага. Они использовали флаг, который был символом России до большевизма. Сегодня Россия отказалась от серпа и молота и вернула себе свой, исторический, флаг.

      0
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      Рейтинг: +7455

      GoLenaStop 17 июля, 06:25

      Окраинцы, никчемные огрызки, играйте уже в бейсбол или в свою нац.игру-виебисебявдупу!
      Футбол и нацизм - несовместимы!


      1
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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 16 июля, 21:52

      Нам россиянам зачем об этом знать? Какое нам до этого дело?

      2
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      Рейтинг: +41

      ilmars 16 июля, 21:42

      Эх, хороший был сайт, пока не развели, маргенальность!
      наверное забанят теперь......
      но все таки напишу

      если отталкиваться, от символизмов Второй Мировой, или привязываться к ним....то Россия, сегодня, живет под флагом РОА....странная ирония!

      с Вами было классно, бомбардир

      2
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      Рейтинг: +12562

      Skull_Boy 16 июля, 20:54

      Да и срать, один хер играть не умеют, как и наши только бегать стадом, как бараны, за мячом и все, а как еврокубки, то играет одна иностранщина, как у Шахтера 8 бразильцев, один жид и 2 хохла, так и у зенита 7 латиносов, азиат и е_6лан Дзюба с воротчикои жополизом

      4
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      Рейтинг: +1259

      Psih86 16 июля, 20:49

      Любая страна может это сделать. Например Ирландии слава итд, у всех своя история, только зачем это писать? Или Украине Слава, а другим странам не Слава??? Ни хера не понимаю зачем это всё???

      1
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      Рейтинг: +4049

      алдан2014 > Psih86 16 июля, 21:19

      Слава Украине,это лозунг националистов воевавших на стороне Германии. Корни оттуда. Ныне существующие в Украине элиты обожают фашистов. Вот и вся логика поступков правящей верхушки. А остальное большинство запугано и живёт по принципу моя хата с краю.

      1
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 20:06

      Пора возвращать в Россию Донбасс, Луганск, Одессу. Харьков, Николаев, Мариуполь и прочие русские города. А каклы пусть остаются в Киеве и там проводят чемпионат. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +11086

      ilichkadr > Литейный4 16 июля, 20:17

      Киев, Мать городов русских, тоже надо забирать!

      2
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 20:00

      Теперь в чемпионате окраины перед матчем будут не преклонять колено как аглицкие, а скакать как зулусы и зиговать как нацики. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11086

      ilichkadr 16 июля, 19:50

      Интересно, а в других видах спорта сие обязательство тоже навязано или будут новые прикольные слоганы?

      1
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      Рейтинг: +2095

      Ubuntu 16 июля, 19:22

      А зиговать они не должны когда перед ними Адольф Зеленский?

      2
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