Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

В регламент украинской Премьер-лиги внесены изменения касательно внешнего вида игровой формы.
Теперь каждый клуб должен нанести на экипировку слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», а также большую эмблему УАФ с контурами границ страны.
Обязательство распространяется на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.
- Перед Евро-2020 сборная Украины нанесла на свою форму вышеуказанные слоганы.
- После обращения РФС УЕФА обязал убрать фразу «Героям слава».
- В ответ УАФ наделила слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольным статусом.
Источник: Официальный сайт УПЛ