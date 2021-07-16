Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

В регламент украинской Премьер-лиги внесены изменения касательно внешнего вида игровой формы.

Теперь каждый клуб должен нанести на экипировку слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», а также большую эмблему УАФ с контурами границ страны.

Обязательство распространяется на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.