Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава»

ilmars
"........если отталкиваться, от символизмов Второй Мировой, или привязываться к ним....то Россия, сегодня, живет под флагом РОА....странная ирония.........."
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Если отталкиваться от символизмов, то у РОА не было СВОЕГО флага. Они использовали флаг, который был символом России до большевизма. Сегодня Россия отказалась от серпа и молота и вернула себе свой, исторический, флаг.
В регламент украинской Премьер-лиги внесены изменения касательно внешнего вида игровой формы.
Теперь каждый клуб должен нанести на экипировку слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», а также большую эмблему УАФ с контурами границ страны.
Обязательство распространяется на матчи чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.
- Перед Евро-2020 сборная Украины нанесла на свою форму вышеуказанные слоганы.
- После обращения РФС УЕФА обязал убрать фразу «Героям слава».
- В ответ УАФ наделила слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольным статусом.