Агент Лунева: «Андрей не допускал переход в «Спартак»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, поступало ли его клиенту предложение от «Спартака».

«Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения.

Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком».

Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

Я специально связался со «Спартаком», чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию», – сказал Смирнов.