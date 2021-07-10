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Агент Лунева: «Андрей не допускал переход в «Спартак»

10 июля 2021, 08:41
9

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, поступало ли его клиенту предложение от «Спартака».

«Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения.

Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком».

Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

Я специально связался со «Спартаком», чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию», – сказал Смирнов.

  • 29-летний Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • Он заключил контракт на два года.
  • В прошлом сезоне голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах.

Источник: «Евроспорт»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Зенит Спартак Лунев Андрей
Комментарии (9)
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SLADE2019
1625900578
А в Спартаке не спали, как бы Лунева заполучить. Бред какой-то. А Луневу удачи в Байере, дай Бог статьи первым вратарем, а то его то дублером взяли.
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NewLife
1625904448
Провокационный заголовок опускает редакцию Бомбардира в желтый сортир.
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JTherry
1625905400
провокационно!!! только не подумав, такое можно написать - во-первых, бомбардир стравливает болел Спартака с бомжами, во-вторых, нах Спартаку этот косорукий Лунев, пусть в Байере, если они на него глаз положили, лавку протирает...
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slavа0508
1625909693
Да уж только и мечтали о Лунёве , в Байер то взяли на скамейку а вратарь если прилип к скамейке то это практически в навсегда,,,
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Боцман59rus
1625910234
- ну как без Спартака, это при том, что сам агент сксзал, что это 3,14здешь, но писак не остановить, заголовок должен быть прямо противоположен содержимому статьи
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nik55
1625922153
источник такой же гнилой как и бомбардир
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Томик
1625953417
"Спартак" не допускал перехода лунёва и только из этой статьи узнал, что его зовут Андрей.
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