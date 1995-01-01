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    Агент Лунева: «Андрей не допускал переход в «Спартак»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, поступало ли его клиенту предложение от «Спартака».

    «Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения.

    Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

    Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком».

    Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

    Я специально связался со «Спартаком», чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию», – сказал Смирнов.

    • 29-летний Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • Он заключил контракт на два года.
    • В прошлом сезоне голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Евроспорт»

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7124

      Alekxei Z. 25 минут назад

      В этом вся политика Бомбардира.
      Пишем небылицу про питерских и "заводим" спартачей, через некоторое время слив из стана Спартака. и уже бомжы беснуются.
      Не ведитесь, включайте мозги !!!

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