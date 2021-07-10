Агент Лунева: «Андрей не допускал переход в «Спартак»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, поступало ли его клиенту предложение от «Спартака».
«Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения.
Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».
Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком».
Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.
Я специально связался со «Спартаком», чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию», – сказал Смирнов.
- 29-летний Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» на правах свободного агента.
- Он заключил контракт на два года.
- В прошлом сезоне голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах.