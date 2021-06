«Осасуна» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Хоном Монкайолой.

Новое соглашение с 23-летним испанцем рассчитано на десять лет – до 2031 года.

OFFICIAL STATEMENT | #Osasuna renews Moncayola for the next ten seasons.#Moncayola2031https://t.co/qKoonR3DQQ pic.twitter.com/avWXHLpvFB