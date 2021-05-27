Сульшер: «Нужно сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы.

«В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол – иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта.

Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит ты не все сделал правильно.

Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого – это становиться лучше», – сказал Сульшер.