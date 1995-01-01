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    Фернандеш, Рэшфорд, Кавани – в старте «МЮ» на финал Лиги Европы. Тригерос, Морено, Бакка – в основе «Вильярреала»

    Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы.

    «Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Морено, Бакка.

    Запасные: Асенхо, Гаспар, Фунес Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Ниньо.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

    Запасные: Грант, Хендерсон, Магуайр, Мата, Фред, Диалло, Джеймс, Алекс Теллес, Матич, Уильямс, ван де Бек, Туанзебе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      baslimzzz 2 часа назад

      П е д р а с а почему нельзя написать?

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      Рейтинг: +67

      baslimzzz > baslimzzz 2 часа назад

      Нормальная фамилия.

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      Рейтинг: -1812

      Вот оно чё Михалыч > baslimzzz 2 часа назад

      Стесняютси....В Аргентине есть провинция Хухуй .... В связи с неблагозвучием, на современных русскоязычных картах обозначается как Жужуй.

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