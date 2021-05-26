Фернандеш, Рэшфорд, Кавани – в старте «МЮ» на финал Лиги Европы. Тригерос, Морено, Бакка – в основе «Вильярреала»

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы.
«Вильярреал»: Рулли, Педраса, Фойт, Альбиоль, Капу, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос, Морено, Бакка.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Фунес Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Ниньо.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.
Запасные: Грант, Хендерсон, Магуайр, Мата, Фред, Диалло, Джеймс, Алекс Теллес, Матич, Уильямс, ван де Бек, Туанзебе.
- Встреча пройдет сегодня в Гданьске. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт УЕФА