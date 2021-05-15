Кронке не продал «Арсенал» основателю Spotify, который был готов поделить клуб с фанатами

Даниэль Эк, основатель сервиса Spotify, как и ожидалось, предпринял попытку купить «Арсенал», за который он болеет. Ему отказали.

«На этой неделе я сделал Стэну Кронке предложение о покупке «Арсенала», которое включало совместное владение с фанатами, их представительство в совете директоров и золотую акцию для болельщиков. Кронке ответил, что деньги ему не нужны», – сообщил Эк.