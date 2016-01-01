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    Игрока «Спартака-2» Денисова увезли с поля на скорой после попадания мячом в лицо

    Полузащитнику «Спартака-2» Даниилу Денисову потребовалась ранняя замена в матче 42-го тура ФНЛ против «Чертаново».

    18-летний футболист получил сильный удар мячом в лицо. С поля его увозила машина скорой помощи.

    Пресс-служба клуба сообщила, что хавбек находится в сознании.

    «Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование. Спасибо всем за слова поддержки!» – говорится в публикации в твиттере.

    • «Спартак-2» гарантировал себе сохранение прописки в ФНЛ.
    • «Чертаново» досрочно вылетел в ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака-2»

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