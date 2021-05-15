Игрока «Спартака-2» Денисова увезли с поля на скорой после попадания мячом в лицо

Полузащитнику «Спартака-2» Даниилу Денисову потребовалась ранняя замена в матче 42-го тура ФНЛ против «Чертаново».

18-летний футболист получил сильный удар мячом в лицо. С поля его увозила машина скорой помощи.

Пресс-служба клуба сообщила, что хавбек находится в сознании.

«Даниил Денисов в сознании, сейчас его отправят на обследование. Спасибо всем за слова поддержки!» – говорится в публикации в твиттере.