Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    ФНЛ. «Алания» сыграла вничью с «Велесом», «Нефтехимик» Новикова победил «СКА-Хабаровск» и другие результаты

    «Алания» за тур до финиша не смогла гарантировать себе участие в переходных матчах. Для этого команде Спартака Гогниева нужно было обыгрывать «Велес».

    В другой встрече «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана уступил «Нефтехимику».

    Первенство ФНЛ. 41-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уридия, 45; 2:0 – Петров, 68 (с пенальти); 3:0 – Хубаев, 70; 3:1 – Мартусевич, 79 (с пенальти); 3:2 – Мартусевич, 90+2 (с пенальти).

    Удаления: нет – Суслов, 82 (вторая ж.к.).

    Волгарь (Астрахань) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чичерин, 3; 1:1 – Агаларов, 33.

    Динамо (Брянск) – Чайка (Песчанокопское) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Олейников, 82.

    Алания (Владикавказ) – Велес (Москва) – 0:0

    Балтика (Калининград) – Текстильщик (Иваново) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дудиев, 33; 2:0 – Кашчелан, 72; 2:1 – Маричев, 90+1; 3:1 – Альшин, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85410
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru