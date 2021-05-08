ФНЛ. «Алания» сыграла вничью с «Велесом», «Нефтехимик» Новикова победил «СКА-Хабаровск» и другие результаты

«Алания» за тур до финиша не смогла гарантировать себе участие в переходных матчах. Для этого команде Спартака Гогниева нужно было обыгрывать «Велес».

В другой встрече «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана уступил «Нефтехимику».

Первенство ФНЛ. 41-й тур

Нефтехимик (Нижнекамск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Уридия, 45; 2:0 – Петров, 68 (с пенальти); 3:0 – Хубаев, 70; 3:1 – Мартусевич, 79 (с пенальти); 3:2 – Мартусевич, 90+2 (с пенальти).

Удаления: нет – Суслов, 82 (вторая ж.к.).

Волгарь (Астрахань) – Акрон (Тольятти) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чичерин, 3; 1:1 – Агаларов, 33.

Динамо (Брянск) – Чайка (Песчанокопское) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Олейников, 82.

Алания (Владикавказ) – Велес (Москва) – 0:0

Балтика (Калининград) – Текстильщик (Иваново) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дудиев, 33; 2:0 – Кашчелан, 72; 2:1 – Маричев, 90+1; 3:1 – Альшин, 90+3.

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