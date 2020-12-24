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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» победил в финале на «Уэмбли» «Тоттенхэм» и взял трофей четвертый раз подряд

    «Тоттенхэм» во втором матче главного тренера Райана Мэйсона не смог взять трофей. В финале Кубка английской лиги лондонцы уступили «Манчестер Сити».

    Единственный гол забил защитник манчестерцев Эмерик Ляпорт.

    «Манчестер Сити» в текущем сезоне может взять еще два трофея – АПЛ и Лигу чемпионов.

    Кубок английской лиги. Финал

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ляпорт, 82.

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6931

      житель СПб 17 минут назад

      Поздравляю Мансити и Гвардиолу! Честно говоря, они смотрелись намного сильнее Тоттенхэма (и в целом, и индивидуально). А Гвардиола продолжает собирать трофеи..

      1
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      Рейтинг: +374

      Aleksey! 19 минут назад

      А что хотели с такой тактикой и сменой тренера ?!

      0
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      Рейтинг: +944

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Не надо менять Моура на переправе

      3
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      Рейтинг: -932

      СуперПАВ9 > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      При Мауринье Тоттенхем играл протим МС еше хуже чем сейчас

      0
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      Рейтинг: -932

      СуперПАВ9 52 минуты назад

      Увы МС с победой

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