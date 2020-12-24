Кубок лиги. «Манчестер Сити» победил в финале на «Уэмбли» «Тоттенхэм» и взял трофей четвертый раз подряд

Поздравляю Мансити и Гвардиолу! Честно говоря, они смотрелись намного сильнее Тоттенхэма (и в целом, и индивидуально). А Гвардиола продолжает собирать трофеи..
«Тоттенхэм» во втором матче главного тренера Райана Мэйсона не смог взять трофей. В финале Кубка английской лиги лондонцы уступили «Манчестер Сити».
Единственный гол забил защитник манчестерцев Эмерик Ляпорт.
«Манчестер Сити» в текущем сезоне может взять еще два трофея – АПЛ и Лигу чемпионов.
Кубок английской лиги. Финал
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ляпорт, 82.