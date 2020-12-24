Кубок лиги. «Манчестер Сити» победил в финале на «Уэмбли» «Тоттенхэм» и взял трофей четвертый раз подряд

«Тоттенхэм» во втором матче главного тренера Райана Мэйсона не смог взять трофей. В финале Кубка английской лиги лондонцы уступили «Манчестер Сити».

Единственный гол забил защитник манчестерцев Эмерик Ляпорт.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне может взять еще два трофея – АПЛ и Лигу чемпионов.

Кубок английской лиги. Финал

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ляпорт, 82.

Результаты Кубка английской лиги