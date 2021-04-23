Кронке – о Суперлиге фанатам «Арсенала»: «Вы не можете жить без холодных ночей в Стоке»

Директор «Арсенала» Джош Кронке, сын владельца клуба Стэна Кронке, прокомментировал решение клуба выйти из Суперлиги.

«Мы спросили себя, что хуже: Суперлига или Суперлига без «Арсенала»? Мы также спросили: чего хотят болельщики?

Мировой болельщик хочет, чтобы «Арсенал» чаще играл с «Барселоной». Английские фанаты хотят больше крупных матчей, но вы по-прежнему не можете жить без холодных ночей в Стоке. Мы все неправильно поняли», – сказал Кронке.