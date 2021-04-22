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    Кронке – о Суперлиге фанатам «Арсенала»: «Вы не можете жить без холодных ночей в Стоке»

    Директор «Арсенала» Джош Кронке, сын владельца клуба Стэна Кронке, прокомментировал решение клуба выйти из Суперлиги.

    «Мы спросили себя, что хуже: Суперлига или Суперлига без «Арсенала»? Мы также спросили: чего хотят болельщики?

    Мировой болельщик хочет, чтобы «Арсенал» чаще играл с «Барселоной». Английские фанаты хотят больше крупных матчей, но вы по-прежнему не можете жить без холодных ночей в Стоке. Мы все неправильно поняли», – сказал Кронке.

    • «Арсенал» идет на 9-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4890

      Cleaner 56 минут назад

      О, сыночки заговорили!..(

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      Рейтинг: +680

      ab15488 2 часа назад

      И я нифига не понял

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      Рейтинг: +116

      Руслан ДСЛЦЗ > ab15488 2 часа назад

      Ну типо у них Сток сити исторически принципиальный соперник для болельщиков. А с созданием суперлиги таких исторических противостояний станет меньше.

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      Рейтинг: +680

      ab15488 > Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      Спасибо, хоть какой то смысл в высказывании появился)

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