«Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Реала» Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде по-прежнему входит в список трансферных целей «Баварии».
По информации Marca, мюнхенский клуб сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, однако позиция мадридцев по будущему уругвайца неизменна – он не продается.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует «Манчестер Юнайтед».
- Вальверде оказался в системе «Реала» в июле 2016 года.
- В его активе пять голов и шесть ассистов в 92 матчах за основную команду.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
Источник: Marca