«Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Реала» Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде по-прежнему входит в список трансферных целей «Баварии».

По информации Marca, мюнхенский клуб сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, однако позиция мадридцев по будущему уругвайца неизменна – он не продается.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует «Манчестер Юнайтед».