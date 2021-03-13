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    «Бавария» сохраняет интерес к полузащитнику «Реала» Вальверде

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде по-прежнему входит в список трансферных целей «Баварии».

    По информации Marca, мюнхенский клуб сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, однако позиция мадридцев по будущему уругвайца неизменна – он не продается.

    Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует «Манчестер Юнайтед».

    • Вальверде оказался в системе «Реала» в июле 2016 года.
    • В его активе пять голов и шесть ассистов в 92 матчах за основную команду.
    • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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