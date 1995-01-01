«Манчестер Юнайтед» изучает Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает «Манчестер Юнайтед». Англичане следят за игроком и допускают, что сделают предложение о трансфере.

Есть сведения, что отступные за Вальверде составляют 450 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 70 миллионов.