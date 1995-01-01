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    «Манчестер Юнайтед» изучает Федерико Вальверде

    Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает «Манчестер Юнайтед». Англичане следят за игроком и допускают, что сделают предложение о трансфере.

    Есть сведения, что отступные за Вальверде составляют 450 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 70 миллионов.

    • В сезоне Примеры Вальверде провел 15 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.
    • Уругваец играет в Мадриде с 2016 года.
    • С 2017 года Вальверде вызывается в сборную Уругвая.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2254

      FENIX-SL 5 минут назад

      даже при финансовых трудностях Реала
      его и за 100 не отдадут

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