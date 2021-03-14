Агент Холанда Райола планирует уход игрока из «Боруссии» Д на лето 2022 года

Три клуба всерьез заинтересованы в форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Речь идет о «Реале», «Манчестер Сити» и «Челси».
«Они интересуются на предмет летнего трансфера. «Боруссия» этим летом будет просить 120-130 миллионов евро, потому что фиксированная сумма выкупа в 75 миллионов будет доступна только с 2022 года.
Агент Мино Райола предпочитает организовать трансфер Холанда из «Боруссии» летом 2022 года», – написал инсайдер Николо Скира.
- С Холандом контактирует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
- Холанд – лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов.
- «Боруссия» сейчас идет в Бундеслиге вне зоны Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.