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    Агент Холанда Райола планирует уход игрока из «Боруссии» Д на лето 2022 года

    Три клуба всерьез заинтересованы в форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Речь идет о «Реале», «Манчестер Сити» и «Челси».

    «Они интересуются на предмет летнего трансфера. «Боруссия» этим летом будет просить 120-130 миллионов евро, потому что фиксированная сумма выкупа в 75 миллионов будет доступна только с 2022 года.

    Агент Мино Райола предпочитает организовать трансфер Холанда из «Боруссии» летом 2022 года», – написал инсайдер Николо Скира.

    • С Холандом контактирует главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
    • Холанд – лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов.
    • «Боруссия» сейчас идет в Бундеслиге вне зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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