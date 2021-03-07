«Спартак» – «Краснодар»: гости подходят к матчу без основных крайних защитников

В 19:00 по Москве начнется матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». У гостей перед игрой нет основных крайних защитников. Они пропускают встречу из-за травм и дисквалификаций.
У «Краснодара» на флангах обороны выйдут либо футболисты с других позиций, либо игроки молодежной команды.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- «Спартак» в случае победы поднимется на 3-е место.
- «Спартак» последний раз побеждал «Краснодар» в Москве в июле 2017 года.
Источник: FlashScore