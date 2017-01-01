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    «Спартак» – «Краснодар»: гости подходят к матчу без основных крайних защитников

    В 19:00 по Москве начнется матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». У гостей перед игрой нет основных крайних защитников. Они пропускают встречу из-за травм и дисквалификаций.

    У «Краснодара» на флангах обороны выйдут либо футболисты с других позиций, либо игроки молодежной команды.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • «Спартак» в случае победы поднимется на 3-е место.
    • «Спартак» последний раз побеждал «Краснодар» в Москве в июле 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FlashScore

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 1 час назад

      Тем интереснее будет игра! Может что то новое покажет Краснодар, в плане расстановки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      PNZ1985 2 часа назад

      давай Промес! Твой выход красная маска! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6357

      Старикан 2 часа назад

      Даже при отсутствии у быков крайних защитников никакой уверенности в победе КБ нет, к сожалению...

      2
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      Рейтинг: +20937

      Боцман59rus 3 часа назад

      Рассказов олень, пусть и дальше слушает сказки своего агента, может окончательно угробит карьеру

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