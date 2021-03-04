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  • Гончаренко – о составе ЦСКА: «Мы отвыкли, что есть серьезный выбор футболистов»

Гончаренко – о составе ЦСКА: «Мы отвыкли, что есть серьезный выбор футболистов»

4 марта 2021, 22:00
1

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о пользе конкуренции для развития команды.

– В чем вы видите резервы для усиления игры ЦСКА?

- За последние годы мы отвыкли от того, что у тренерского штаба есть серьезный выбор футболистов. На самом деле, вполне нормально, когда у команды есть обойма из 22-23 полевых игроков, претендующих на места в основном составе.

Все футболисты говорят, что конкуренция – это хорошо. Но по факту, каждый, кто приезжает на сбор, сразу же начинает оценивать своего конкурента по позиции, и далеко не всем удается это выдержать. Разумеется, играть будут сильнейшие.

Конкуренция и является нашим двигателем, тем самым резервом, про который вы спросили. Надеюсь, мы правильно используем эту ситуацию. При нынешнем положении дел футболисты, выходящие на замену, должны реально усиливать игру.

Кроме того, у тренерского штаба есть определенные идеи, чтобы разнообразить наши созидательные действия. Функционал некоторых игроков мы изменили как раз для того, чтобы более качественно атаковать.

  • ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • После возобновления сезона команда победила в Кубке России и проиграла в чемпионате.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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Lester84
1614930013
Это поэтому Обл-яков постоянно в стартовом составе?
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