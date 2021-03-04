Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Гончаренко – о составе ЦСКА: «Мы отвыкли, что есть серьезный выбор футболистов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о пользе конкуренции для развития команды.

    – В чем вы видите резервы для усиления игры ЦСКА?

    - За последние годы мы отвыкли от того, что у тренерского штаба есть серьезный выбор футболистов. На самом деле, вполне нормально, когда у команды есть обойма из 22-23 полевых игроков, претендующих на места в основном составе.

    Все футболисты говорят, что конкуренция – это хорошо. Но по факту, каждый, кто приезжает на сбор, сразу же начинает оценивать своего конкурента по позиции, и далеко не всем удается это выдержать. Разумеется, играть будут сильнейшие.

    Конкуренция и является нашим двигателем, тем самым резервом, про который вы спросили. Надеюсь, мы правильно используем эту ситуацию. При нынешнем положении дел футболисты, выходящие на замену, должны реально усиливать игру.

    Кроме того, у тренерского штаба есть определенные идеи, чтобы разнообразить наши созидательные действия. Функционал некоторых игроков мы изменили как раз для того, чтобы более качественно атаковать.

    • ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • После возобновления сезона команда победила в Кубке России и проиграла в чемпионате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2021 22:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru