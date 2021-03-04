Гончаренко – о составе ЦСКА: «Мы отвыкли, что есть серьезный выбор футболистов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о пользе конкуренции для развития команды.

– В чем вы видите резервы для усиления игры ЦСКА?

- За последние годы мы отвыкли от того, что у тренерского штаба есть серьезный выбор футболистов. На самом деле, вполне нормально, когда у команды есть обойма из 22-23 полевых игроков, претендующих на места в основном составе.

Все футболисты говорят, что конкуренция – это хорошо. Но по факту, каждый, кто приезжает на сбор, сразу же начинает оценивать своего конкурента по позиции, и далеко не всем удается это выдержать. Разумеется, играть будут сильнейшие.

Конкуренция и является нашим двигателем, тем самым резервом, про который вы спросили. Надеюсь, мы правильно используем эту ситуацию. При нынешнем положении дел футболисты, выходящие на замену, должны реально усиливать игру.

Кроме того, у тренерского штаба есть определенные идеи, чтобы разнообразить наши созидательные действия. Функционал некоторых игроков мы изменили как раз для того, чтобы более качественно атаковать.