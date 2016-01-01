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    Нойхаус хочет перейти в «Ливерпуль»

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус заинтересован в трансфере в «Ливерпуль».

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 23-летний футболист очень хочет продолжить карьеру в английском клубе.

    Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» также претендовали на хавбека, но по разным причинам отказались от его подписания.

    • Летом в контракте немца появится опция выкупа за 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Нойхаус забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.

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    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

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