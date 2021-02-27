Нойхаус хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус заинтересован в трансфере в «Ливерпуль».
По информации журналиста Кристиана Фалька, 23-летний футболист очень хочет продолжить карьеру в английском клубе.
Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» также претендовали на хавбека, но по разным причинам отказались от его подписания.
- Летом в контракте немца появится опция выкупа за 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Нойхаус забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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