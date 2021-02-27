Нойхаус хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус заинтересован в трансфере в «Ливерпуль».

По информации журналиста Кристиана Фалька, 23-летний футболист очень хочет продолжить карьеру в английском клубе.

Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» также претендовали на хавбека, но по разным причинам отказались от его подписания.