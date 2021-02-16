IFFHS: Брих – лучший судья XXI века

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших арбитров XXI века. Его возглавил немец Феликс Брих. Лист скомпонован на основе ежегодных рейтинговых списков, которые создавала организация.
1. Феликс Брих (Германия);
2. Джюнейт Чакыр (Турция);
3. Ховард Уэбб (Англия);
4. Маркус Мерк (Германия);
5. Бьерн Куйперс (Голландия);
6. Никола Риццоли (Италия);
7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
8. Массимо Бузакка (Швейцария);
9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
10. Любош Михел (Словакия).
Источник: IFFHS