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    IFFHS: Брих – лучший судья XXI века

    Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших арбитров XXI века. Его возглавил немец Феликс Брих. Лист скомпонован на основе ежегодных рейтинговых списков, которые создавала организация.

    1. Феликс Брих (Германия);

    2. Джюнейт Чакыр (Турция);

    3. Ховард Уэбб (Англия);

    4. Маркус Мерк (Германия);

    5. Бьерн Куйперс (Голландия);

    6. Никола Риццоли (Италия);

    7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);

    8. Массимо Бузакка (Швейцария);

    9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);

    10. Любош Михел (Словакия).

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    Источник: IFFHS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82787

      zigbert 1 час назад

      Хороший судья. По праву первый.

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