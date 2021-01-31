Журналист Скира: «Продление контракта Неймара с «ПСЖ» намечено на ближайшие недели»

Форвард «ПСЖ» Неймар не планирует покидать клуб. Стороны близки к продлению контракта, сообщил инсайдер Николо Скира.

«Неймар и «ПСЖ» находятся в продвинутых переговорах по новому контракту, который истекает в 2022 году. Они работают над заключением долгосрочного соглашения, которое намечено на ближайшие недели», – написал Скира.

Неймар выступает в Париже с лета 2017 года.

28-летний бразилец играет на высшем уровне с 2009 года.

Со сборной Бразилии он брал домашний Кубок конфедераций.

Неймар: «Я – кумир, икона футбола»