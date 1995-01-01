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    Журналист Скира: «Продление контракта Неймара с «ПСЖ» намечено на ближайшие недели»

    Форвард «ПСЖ» Неймар не планирует покидать клуб. Стороны близки к продлению контракта, сообщил инсайдер Николо Скира.

    «Неймар и «ПСЖ» находятся в продвинутых переговорах по новому контракту, который истекает в 2022 году. Они работают над заключением долгосрочного соглашения, которое намечено на ближайшие недели», – написал Скира.

    • Неймар выступает в Париже с лета 2017 года.
    • 28-летний бразилец играет на высшем уровне с 2009 года.
    • Со сборной Бразилии он брал домашний Кубок конфедераций.

    Неймар: «Я – кумир, икона футбола»

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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