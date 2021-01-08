Дзюба: «Оздоев был бы королем политики. Он прям политиканище»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением, кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком.

«Политик – железно Магомед Оздоев. Он прям политиканище был бы, король политики. Вообще, нужно присмотреться к этому парню.

Мага – легендарный в этом плане. Между нами даже шуточка есть – Магомед знает все, но не все точно. Поэтому Магомед прям политик», – сказал Дзюба в ролике на ютуб-канале сборной России.

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