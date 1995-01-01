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    Дзюба: «Оздоев был бы королем политики. Он прям политиканище»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением, кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком.

    «Политик – железно Магомед Оздоев. Он прям политиканище был бы, король политики. Вообще, нужно присмотреться к этому парню.

    Мага – легендарный в этом плане. Между нами даже шуточка есть – Магомед знает все, но не все точно. Поэтому Магомед прям политик», – сказал Дзюба в ролике на ютуб-канале сборной России.

    Оздоев: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году – Дзюба»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7302

      Hektor 84 4 минуты назад

      ******* друг друга нахваливают!

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      Рейтинг: +4209

      Cleaner 21 минуту назад

      А Дзюба РУКОБЛУДИЩЕ! Прямо король!

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      Рейтинг: +44086

      portero 3 часа назад

      Дзюба немного дерево, особенно голова, а доя политики то что надо, все необходимые качества политика имеет: наглый, тупой, беспринципный.....

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      Рейтинг: +130

      Maga Ingush > portero 2 часа назад

      Дзюба заслуживает уважение, как и любой стильный спортсмен. Когда такие как ты, я, и очень многие гуляли, веселились, играли в компьтерные игры, сони, они пахали в спорт залах, до того момента как они стали много зарабатывать- их жизнь была очень сложной.

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      Рейтинг: +4209

      Cleaner > Maga Ingush 18 минут назад

      Э, нет!!! Они и тогда веселились, и сейчас отрываются по полной. По барам и казино. С таким баблом то! Кокорин с Мамаевым попались, остальные веселиться продолжают.

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