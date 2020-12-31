Ибрагимович, Салемакерс и Беннасер могут пропустить три матча «Милана»

«Милан» в ближайших трех играх, скорее всего, не сможет рассчитывать на трех футболистов, пишет Football Italia.
После травм восстанавливаются нападающий Златан Ибрагимович, а также полузащитники Алексис Салемакерс и Исмаэль Беннасер.
Команде в начале января предстоит встретиться с «Беневенто» (3 января), «Ювентусом» (6 января) и «Торино» (9 января).
- Ибрагимович, повреждение камбаловидной мышцы, сроки восстановления – от одной до двух недель.
- Салемакерс, травма левого бедра, пропустит еще минимум семь-десять дней.
- Беннасер, повреждение камбаловидной мышцы, пройдет дополнительное обследование на следующей неделе.
Источник: Football Italia