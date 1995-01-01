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    Ибрагимович, Салемакерс и Беннасер могут пропустить три матча «Милана»

    «Милан» в ближайших трех играх, скорее всего, не сможет рассчитывать на трех футболистов, пишет Football Italia.

    После травм восстанавливаются нападающий Златан Ибрагимович, а также полузащитники Алексис Салемакерс и Исмаэль Беннасер.

    Команде в начале января предстоит встретиться с «Беневенто» (3 января), «Ювентусом» (6 января) и «Торино» (9 января).

    • Ибрагимович, повреждение камбаловидной мышцы, сроки восстановления – от одной до двух недель.
    • Салемакерс, травма левого бедра, пропустит еще минимум семь-десять дней.
    • Беннасер, повреждение камбаловидной мышцы, пройдет дополнительное обследование на следующей неделе.

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    Источник: Football Italia

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