Ибрагимович, Салемакерс и Беннасер могут пропустить три матча «Милана»

«Милан» в ближайших трех играх, скорее всего, не сможет рассчитывать на трех футболистов, пишет Football Italia.

После травм восстанавливаются нападающий Златан Ибрагимович, а также полузащитники Алексис Салемакерс и Исмаэль Беннасер.

Команде в начале января предстоит встретиться с «Беневенто» (3 января), «Ювентусом» (6 января) и «Торино» (9 января).