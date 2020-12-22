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    Линекер – о рекорде Месси: «Его больше никогда не побьют»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    • Аргентинец забил 644-й гол за каталонцев.
    • По голам за один клуб он обогнал Пеле, забившего 643 мяча за «Сантос».

    «Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.

    Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб», – написал Линекер.

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    Источник: Твиттер Гари Линекера

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