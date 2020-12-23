Линекер – о рекорде Месси: «Его больше никогда не побьют»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Аргентинец забил 644-й гол за каталонцев.

По голам за один клуб он обогнал Пеле, забившего 643 мяча за «Сантос».

«Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.

Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб», – написал Линекер.