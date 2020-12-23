Линекер – о рекорде Месси: «Его больше никогда не побьют»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
- Аргентинец забил 644-й гол за каталонцев.
- По голам за один клуб он обогнал Пеле, забившего 643 мяча за «Сантос».
«Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.
Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб», – написал Линекер.
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Источник: Твиттер Гари Линекера