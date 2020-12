Линекер – о рекорде Месси: «Его больше никогда не побьют»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют.

Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб», – написал Линекер.

To beat Messi’s 644 goal record, someone will have to score an average of 43 goals a season for 15 years....for one club.