Левандовски – о The Best: «Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал то, что ФИФА признала его лучшим футболистом 2020 года.
«Фантастические ощущения. Я очень горд и счастлив. Это великий день для меня, а также для моего клуба и партнеров по команде. Эта награда также принадлежит им. Это невероятное чувство, много эмоций.
Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное. Это много значит для меня. Давным-давно, помню, я мечтал о чем-то подобном, и теперь это стало реальностью», – сказал поляк.
- В этом году Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
- В прошлом сезоне форвард забил 55 мячей и сделал десять ассистов в 47 играх только на клубном уровне.
- В нынешней кампании он уже отличился 18 голами и пятью результативными передачами в 17 матчах.
Источник: Goal.com