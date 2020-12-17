Левандовски – о The Best: «Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал то, что ФИФА признала его лучшим футболистом 2020 года.

«Фантастические ощущения. Я очень горд и счастлив. Это великий день для меня, а также для моего клуба и партнеров по команде. Эта награда также принадлежит им. Это невероятное чувство, много эмоций.

Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное. Это много значит для меня. Давным-давно, помню, я мечтал о чем-то подобном, и теперь это стало реальностью», – сказал поляк.