Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Левандовски – о The Best: «Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал то, что ФИФА признала его лучшим футболистом 2020 года.

    «Фантастические ощущения. Я очень горд и счастлив. Это великий день для меня, а также для моего клуба и партнеров по команде. Эта награда также принадлежит им. Это невероятное чувство, много эмоций.

    Получить награду в эпоху Месси и Роналду – это что-то особенное. Это много значит для меня. Давным-давно, помню, я мечтал о чем-то подобном, и теперь это стало реальностью», – сказал поляк.

    • В этом году Левандовски с «Баварией» выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
    • В прошлом сезоне форвард забил 55 мячей и сделал десять ассистов в 47 играх только на клубном уровне.
    • В нынешней кампании он уже отличился 18 голами и пятью результативными передачами в 17 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2020 23:41
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru