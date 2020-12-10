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    «Боруссия» готова продать Холанда. Стартовая цена – 75 миллионов

    Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Эрлинга Холанда в зимнее трансферное окно.

    На норвежца претендуют «Реал» и «Барселона». Как сообщает Footbal Espana, немецкий клуб готов начать переговоры о трансфере с суммы в 75 миллионов евро. С учетом комиссионных агенту игрока Мино Райоле переход может обойтись покупателю Холанда в два раза дороже.

    Контракт форварда действует до лета 2024 года.

    • Футболист перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел в Бундеслиге восемь матчей, забив десять голов и сделав два ассиста.

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    Источник: Footbal Espana

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10938

      Cules2013 45 минут назад

      вроде как приняли же ограничение на агентские комиссии, не более 10% от трансфера.
      а с чего это БД его продать хочет? свою звезду? он же год только отыграл за них. ещё и зимой? похоже на вброс.

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