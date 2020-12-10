«Боруссия» готова продать Холанда. Стартовая цена – 75 миллионов

Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Эрлинга Холанда в зимнее трансферное окно.

На норвежца претендуют «Реал» и «Барселона». Как сообщает Footbal Espana, немецкий клуб готов начать переговоры о трансфере с суммы в 75 миллионов евро. С учетом комиссионных агенту игрока Мино Райоле переход может обойтись покупателю Холанда в два раза дороже.

Контракт форварда действует до лета 2024 года.