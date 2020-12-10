«Боруссия» готова продать Холанда. Стартовая цена – 75 миллионов

Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Эрлинга Холанда в зимнее трансферное окно.
На норвежца претендуют «Реал» и «Барселона». Как сообщает Footbal Espana, немецкий клуб готов начать переговоры о трансфере с суммы в 75 миллионов евро. С учетом комиссионных агенту игрока Мино Райоле переход может обойтись покупателю Холанда в два раза дороже.
Контракт форварда действует до лета 2024 года.
- Футболист перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел в Бундеслиге восемь матчей, забив десять голов и сделав два ассиста.
Источник: Footbal Espana