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Бундеслига. «Бавария» обыграла «Штутгарт», «Боруссия» Д дома уступила «Кельну» и другие результаты

28 ноября 2020, 19:26

«Бавария» укрепила лидерство в таблице. Все три их мяча забили разные футболисты (победный – Роберт Левандовски).

Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов не справился с «Кельном». «Лейпциг» победил выходца из второй Бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Грифо, 64; 1:1 – Варгас, 80.

Штутгарт – Бавария – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Кулибали, 20; 1:1 – Коман, 38; 1:2 – Левандовски, 45+1; 1:3 – Коста, 87.

Лейпциг – Арминия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Анхелиньо, 29; 2:0 – Нкунку, 47; 2:1 – Клос, 76.

Боруссия Д – Кельн – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Скири, 9; 0:2 – Скири, 60; 1:2 – Азар, 74.

Унион – Айнтрахт – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Андрих, 2; 2:0 – Крузе, 6 (с пенальти); 2:1 – Силва, 27; 2:2 – Силва, 37; 2:3 – Дост, 79; 3:3 – Крузе, 82.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Фрайбург Боруссия Д Кельн РБ Лейпциг Арминия Унион Айнтрахт Штутгарт Бавария
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