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    Алаба добился 200-й победы в Бундеслиге в 272-м матче. Это рекорд

    В матче седьмого тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда защитник «Баварии» Давид Алаба одержал свою 200-ю победу в турнире. Его команда победила со счетом 3:1.

    Для достижения отметки Алабе понадобилось 272 матча. Это рекордный показатель – все остальные футболисты с 200 победами в Бундеслиге проводили до этой отметки больше встреч.

    • Алаба дебютировал в турнире в 2009 году.
    • Помимо «Баварии», он выступал в Бундеслиге за «Хоффенхайм».
    • Алаба брал с «Баварией» Бундеслигу девять раз.

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    Источник: Бомбардир.ру

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