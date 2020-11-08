Алаба добился 200-й победы в Бундеслиге в 272-м матче. Это рекорд

В матче седьмого тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда защитник «Баварии» Давид Алаба одержал свою 200-ю победу в турнире. Его команда победила со счетом 3:1.

Для достижения отметки Алабе понадобилось 272 матча. Это рекордный показатель – все остальные футболисты с 200 победами в Бундеслиге проводили до этой отметки больше встреч.