Алаба добился 200-й победы в Бундеслиге в 272-м матче. Это рекорд

В матче седьмого тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда защитник «Баварии» Давид Алаба одержал свою 200-ю победу в турнире. Его команда победила со счетом 3:1.
Для достижения отметки Алабе понадобилось 272 матча. Это рекордный показатель – все остальные футболисты с 200 победами в Бундеслиге проводили до этой отметки больше встреч.
- Алаба дебютировал в турнире в 2009 году.
- Помимо «Баварии», он выступал в Бундеслиге за «Хоффенхайм».
- Алаба брал с «Баварией» Бундеслигу девять раз.
Источник: Бомбардир.ру