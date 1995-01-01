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    Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой»

    Между главным тренером АЕКа Массимо Каррерой и нападающим Марко Ливайей возник конфликт после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (0:3). Они подрались, информирует Sportdog.

    Ливайя вышел на замену на 61-й минуте, но через 28 минут сам был заменен, так как тренера не устроила игра хорвата.

    • После инцидента Каррера сообщил, что конфликт исчерпан.
    • Каррера брал РПЛ со «Спартаком».
    • Ливайя с 2014 по 2016 год играл за «Рубин».

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    Источник: Sportdog.gr

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14983

      silver29 48 минут назад

      Каррера назвал это выкидыш СМИ полной чушью.

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