Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой»

Между главным тренером АЕКа Массимо Каррерой и нападающим Марко Ливайей возник конфликт после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (0:3). Они подрались, информирует Sportdog.

Ливайя вышел на замену на 61-й минуте, но через 28 минут сам был заменен, так как тренера не устроила игра хорвата.