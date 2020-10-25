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  • Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой»

Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой»

25 октября 2020, 08:51
2

Между главным тренером АЕКа Массимо Каррерой и нападающим Марко Ливайей возник конфликт после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (0:3). Они подрались, информирует Sportdog.

Ливайя вышел на замену на 61-й минуте, но через 28 минут сам был заменен, так как тренера не устроила игра хорвата.

  • После инцидента Каррера сообщил, что конфликт исчерпан.
  • Каррера брал РПЛ со «Спартаком».
  • Ливайя с 2014 по 2016 год играл за «Рубин».

Источник: Sportdog.gr

Информационный спортивный греческий холдинг, основанный в 2010 году. Аудитория в твиттере - более 10,8 тысячи подписчиков.

Греция. Суперлига Лига Европы АЕК Ливайя Марко Каррера Массимо
Комментарии (2)
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ALEX ML
1603615863
Как хомячки?
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житель СПб
1604002389
Каррера сказал, что инцидент исчерпан: то есть победил? Но это шутка. А так - горячий парень этот тренер!
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