Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой»

Между главным тренером АЕКа Массимо Каррерой и нападающим Марко Ливайей возник конфликт после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Браги» (0:3). Они подрались, информирует Sportdog.
Ливайя вышел на замену на 61-й минуте, но через 28 минут сам был заменен, так как тренера не устроила игра хорвата.
- После инцидента Каррера сообщил, что конфликт исчерпан.
- Каррера брал РПЛ со «Спартаком».
- Ливайя с 2014 по 2016 год играл за «Рубин».
Источник: Sportdog.gr
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