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    Вилков назначен на матч ФНЛ «Оренбург» – «Енисей»

    РФС объявила о замене арбитра в матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург»«Енисей».

    Вместо получившего сомнительный тест на коронавирус Сергея Чебана игру обслужит Михаил Вилков. Его ассистенты – Александр Чекалин (Воронеж) и Александр Приходько (Москва). Инспектор – Владимир Гамеев (Протвино).

    • Вилков обслуживал матч 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин». Казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.
    • Сегодня стало известно, что ЭСК РФС на нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин».

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    Источник: официальный сайт РФС

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