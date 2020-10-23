Вилков назначен на матч ФНЛ «Оренбург» – «Енисей»

РФС объявила о замене арбитра в матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург» – «Енисей».

Вместо получившего сомнительный тест на коронавирус Сергея Чебана игру обслужит Михаил Вилков. Его ассистенты – Александр Чекалин (Воронеж) и Александр Приходько (Москва). Инспектор – Владимир Гамеев (Протвино).