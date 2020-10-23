Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилков назначен на матч ФНЛ «Оренбург» – «Енисей»

23 октября 2020, 22:24
3

РФС объявила о замене арбитра в матче 17-го тура ФНЛ «Оренбург»«Енисей».

Вместо получившего сомнительный тест на коронавирус Сергея Чебана игру обслужит Михаил Вилков. Его ассистенты – Александр Чекалин (Воронеж) и Александр Приходько (Москва). Инспектор – Владимир Гамеев (Протвино).

  • Вилков обслуживал матч 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин». Казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.
  • Сегодня стало известно, что ЭСК РФС на нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин».

Источник: официальный сайт РФС
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург Енисей Вилков Михаил Чебан Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kykan_Arena
1603482886
удачи Енисею
Ответить
Павелий
1603486796
Тащат Газпромовский проект опять в РПЛ?
Ответить
Главные новости
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
2
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
Вчера, 12:57
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
Вчера, 11:59
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
Вчера, 09:51
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+