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    ЭСК РФС на нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

    Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин». Ранее казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.

    «Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: голы в ворота казанцев на 51-й и 90+2-й минутах матча, предупреждение Оливеру Абильгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте.

    Комиссия признала все решения Вилкова в этих эпизодах верными.

    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
    • В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: официальный сайт РФС

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