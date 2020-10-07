«Зенит» огласил список футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.
В список «А» вошли 22 футболиста:
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список «B» вошли 3 игрока:
Леон Мусаев, Данила Прохин, Даниил Шамкин.
- По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
- Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.
Источник: официальный сайт «Зенита»