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    «Зенит» огласил список футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

    «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    В список «А» вошли 22 футболиста:

    Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

    Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.

    Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

    В список «B» вошли 3 игрока:

    Леон Мусаев, Данила Прохин, Даниил Шамкин.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17053

      bset 22 минуты назад

      Черно-голубые здорово поработали на трансферном рынке. Так держать!

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