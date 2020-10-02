Жеребьевка Лиги Европы. ЦСКА попал в первую корзину

Сегодня в 14:00 по Москве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА – единственный представитель России, участвующий в турнире. Московский клуб благодаря высокому рейтингу (44,000) попал в первую корзину.

Корзина 1. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Наполи», «Бенфика», «Байер», «Вильярреал», ЦСКА, «Брага», «Гент», ПСВ, «Селтик».

Корзина 2. «Динамо» Загреб, «Спарта», «Славия», «Лудогорец», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Рапид», «Лестер», «Карабах», ПАОК, «Стандард», «Реал Сосьедад».

Корзина 3. «Гранада», «Милан», АЗ, «Фейеноорд», АЕК, «Маккаби» Тель-Авив, «Рейнджерс», «Мольде», «Хоффенхайм», ЛАСК, «Хапоэль» Беэр-Шева, ЧФР.

Корзина 4. «Заря», «Лилль», «Ницца», «Риека», «Дандолк», «Слован», «Антверпен», «Лех», «Сивасспор», «Вольфсберг», «Омония», ЦСКА София.