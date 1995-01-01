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    Жеребьевка Лиги Европы. ЦСКА попал в первую корзину

    Сегодня в 14:00 по Москве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА – единственный представитель России, участвующий в турнире. Московский клуб благодаря высокому рейтингу (44,000) попал в первую корзину.

    Корзина 1. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Наполи», «Бенфика», «Байер», «Вильярреал», ЦСКА, «Брага», «Гент», ПСВ, «Селтик».

    Корзина 2. «Динамо» Загреб, «Спарта», «Славия», «Лудогорец», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Рапид», «Лестер», «Карабах», ПАОК, «Стандард», «Реал Сосьедад».

    Корзина 3. «Гранада», «Милан», АЗ, «Фейеноорд», АЕК, «Маккаби» Тель-Авив, «Рейнджерс», «Мольде», «Хоффенхайм», ЛАСК, «Хапоэль» Беэр-Шева, ЧФР.

    Корзина 4. «Заря», «Лилль», «Ницца», «Риека», «Дандолк», «Слован», «Антверпен», «Лех», «Сивасспор», «Вольфсберг», «Омония», ЦСКА София.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +418

      Радио1000шумеров 1 час назад

      ЦСКА, "Динамо" Загреб, "Хапоэль", "Омония" - лучший вариант. Лишь бы не "Лудогорец"))...

      0
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      Рейтинг: +1876

      Boeung777 1 час назад

      В прошлом году это не помогло.

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      Рейтинг: +10094

      Skull_Boy 1 час назад

      ЦСКА, Карабах, Мольде или ЧФР и Дандолк или Омония и был бы просто нереальный рай

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      Рейтинг: +18450

      Боцман59rus 2 часа назад

      Севилья в этом розыгрыше ЛЧ даже дублем из группы выйдет, так что англичанам и карты в руки, через АПЛ шансов на ЛЧ у канониров и шпор нет, нагнуть их может только Хофенхайм

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      Рейтинг: +3481

      NewLife 2 часа назад

      Будем надеется на хороший расклад для буденновцев.

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      Рейтинг: +14

      kitsuchi 2 часа назад

      ЦСКА, Лестер, Милан, Ницца

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      Рейтинг: +2172

      lordmrv 2 часа назад

      Может Мольде попадется))). ЦСКА удачи с жеребьевкой и в играх!

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