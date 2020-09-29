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    Кубок лиги. «Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Челси»

    «Тоттенхэм» прошел в 1/4 финала Кубка лиги. У «Челси» в серии пенальти при счете 4:5 не реализовал свой удар Мэйсон Маунт.

    Послезавтра, 1 октября, «Тоттенхэм» дома сыграет в Лиге Европы против «Маккаби» из Хайфы.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Тоттенхэм – Челси – 1:1 (0:1; 1:0; 5:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Вернер, 19; 1:1 – Ламела, 83.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2020 23:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +356

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Игра была равная, задорная. Тоттенхему повезло больше. Радует позитивная обстановка внутри команды, перед пенальти Моур обнимался с половиной команды. Такое когда бывает в его командах дело на лад.

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      Рейтинг: +896

      elessar arnor 56 минут назад

      у Франка проблемы, кажется..

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