Кубок лиги. «Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Челси»

Игра была равная, задорная. Тоттенхему повезло больше. Радует позитивная обстановка внутри команды, перед пенальти Моур обнимался с половиной команды. Такое когда бывает в его командах дело на лад.
«Тоттенхэм» прошел в 1/4 финала Кубка лиги. У «Челси» в серии пенальти при счете 4:5 не реализовал свой удар Мэйсон Маунт.
Послезавтра, 1 октября, «Тоттенхэм» дома сыграет в Лиге Европы против «Маккаби» из Хайфы.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Тоттенхэм – Челси – 1:1 (0:1; 1:0; 5:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Вернер, 19; 1:1 – Ламела, 83.
Календарь Кубка английской лиги