Кубок лиги. «Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Челси»

«Тоттенхэм» прошел в 1/4 финала Кубка лиги. У «Челси» в серии пенальти при счете 4:5 не реализовал свой удар Мэйсон Маунт.

Послезавтра, 1 октября, «Тоттенхэм» дома сыграет в Лиге Европы против «Маккаби» из Хайфы.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Тоттенхэм – Челси – 1:1 (0:1; 1:0; 5:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Вернер, 19; 1:1 – Ламела, 83.

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