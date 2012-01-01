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    Аршавин – о скандале после Евро-2012: «Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык»

    Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал скандал после неудачного выступления национальной команды на Евро-2012 и фразы «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

    «Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык. Это только один такой эпизод из моей карьеры. В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал Аршавин. В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел-свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть.

    Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать. Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому ничего бы не поменял», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    • Аршавин закончил футбольную карьеру в 2018 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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