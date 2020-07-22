«Милан» отказался от Рангника и продлил контракт с Пиоли до 2022 года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работу в команде.
О продлении контракта с 54-летним специалистом до лета 2022 года объявил официальный сайт клуба.
«Стефано возглавил «Милан» в сложный период. Нужно время, чтобы появились результаты работы. И теперь мы наблюдаем, что профессионализм и трудолюбие всегда вознаграждаются.
Стефано – подходящий человек, чтобы вести за собой команду, которую мы хотим видеть: успешную, перспективную и голодную до побед», – заявил спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини.
- «Милан» в период пандемии договорился о контракте с Ральфом Рангником.
- Специалист должен был возглавить клуб с сезона-2020/21.
- Беспроигрышная серия «Милана» составляет девять матчей.
Источник: Официальный сайт «Милана»