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    «Милан» отказался от Рангника и продлил контракт с Пиоли до 2022 года

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работу в команде.

    О продлении контракта с 54-летним специалистом до лета 2022 года объявил официальный сайт клуба.

    «Стефано возглавил «Милан» в сложный период. Нужно время, чтобы появились результаты работы. И теперь мы наблюдаем, что профессионализм и трудолюбие всегда вознаграждаются.

    Стефано – подходящий человек, чтобы вести за собой команду, которую мы хотим видеть: успешную, перспективную и голодную до побед», – заявил спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини.

    • «Милан» в период пандемии договорился о контракте с Ральфом Рангником.
    • Специалист должен был возглавить клуб с сезона-2020/21.
    • Беспроигрышная серия «Милана» составляет девять матчей.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9044

      Skull_Boy 12 минут назад

      Ну и правильно, а Рангник гнилой постоянно искал причины чтобы уйти из клуба , как в Штутгарте, Шальке и том же РБ сколько раз он их кидал и на долго бы в Италии не засиделся бы

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      Рейтинг: +2460

      Dgad 1 час назад

      Пиоли как не крути заслужил этот шанс, глупо было бы после такого старта команды после пандемии его увольнять.

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