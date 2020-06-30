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Уткин: «У стадиона «Зенита» лучшая чаша в России»

30 июня 2020, 18:26
15

Блогер Василий Уткин похвалил домашний стадион «Зенита» «Газпром Арену».

«Когда я оказался на этом стадионе, я обо всем забыл. Не потому что там были какие-то удивительные пирожки, не потому что меня развлекали три часа до матча, не потому что было тепло… Дело в том, что у этого стадиона удивительная чаша, лучшая в России. Все устремлено на поле. Поле абсолютно в центре внимания. Вопрос о том, сколько должен вмещать стадион, — важный, но произвольный. Когда на стадион будут хотеть попасть все, но не хватит мест — это гораздо важнее, чем то, что когда приедут играть ЦСКА и «Спартак», и смогут собраться все.

Самое главное, чтобы стадион был для футбола, и отсутствие беговых дорожек не делает его по-настоящему исключительным. Я не знаю, каким образом достигается эффект того, что невозможно смотреть по сторонам на стадионе в Санкт-Петербурге, но почему-то именно так и получилось. Вот на новом стадионе «Динамо», у которого есть много всего, чувствуешь себя двумя половниками борща в пятилитровой кастрюле: столько лишнего места, непонятно даже куда смотреть. Там, наверное, хорошо бы было балы проводить. А вот футбол — как-то не очень», — сказал Уткин на форуме «Территория Будущего. Взгляд из сердца Евразии».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (15)
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valkam72
1593531830
Сейчас педикулёзные сразу васю зауважают.
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Romio-xxx
1593532502
Опять борща пережрал....
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giluxa1963
1593532564
что то положительное от Васи,не важно о чем -как такое могло случится
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valkam72
1593536290
Дерьма полная чаша. Там для того и крышу поставили, чтобы бакланы не засрали. Хотя педикулезникам к нему (гамну) не привыкать. Гыгы
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paracetamol
1593536692
Кто бы сомневался, только не утке клюв раззявать!
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Давид59
1593537148
Не знаю, был ли Вася на старом "Кировском", но все ленинградцы разницу почуствовали. Наверное это следствие ужасной чаши старого стадиона. Была такая удалённость трибун от поля. Смотреть футбол было ужасно неудобно
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mamba9090909
1593542644
Лучшая не только в России, а одна из лучших в Европе.
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Proker
1593545975
Можно назвать эту чашу золотыми
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Mariner
1593550128
Лучший стадион для сильнейшего клуба - всё логично. З.Ы. Только не надо, чтоб к нам такое грязное быдло приезжало, как Утка и другая жирная свинота.
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