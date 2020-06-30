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    Уткин: «У стадиона «Зенита» лучшая чаша в России»

    Блогер Василий Уткин похвалил домашний стадион «Зенита» «Газпром Арену».

    «Когда я оказался на этом стадионе, я обо всем забыл. Не потому что там были какие-то удивительные пирожки, не потому что меня развлекали три часа до матча, не потому что было тепло… Дело в том, что у этого стадиона удивительная чаша, лучшая в России. Все устремлено на поле. Поле абсолютно в центре внимания. Вопрос о том, сколько должен вмещать стадион, — важный, но произвольный. Когда на стадион будут хотеть попасть все, но не хватит мест — это гораздо важнее, чем то, что когда приедут играть ЦСКА и «Спартак», и смогут собраться все.

    Самое главное, чтобы стадион был для футбола, и отсутствие беговых дорожек не делает его по-настоящему исключительным. Я не знаю, каким образом достигается эффект того, что невозможно смотреть по сторонам на стадионе в Санкт-Петербурге, но почему-то именно так и получилось. Вот на новом стадионе «Динамо», у которого есть много всего, чувствуешь себя двумя половниками борща в пятилитровой кастрюле: столько лишнего места, непонятно даже куда смотреть. Там, наверное, хорошо бы было балы проводить. А вот футбол — как-то не очень», — сказал Уткин на форуме «Территория Будущего. Взгляд из сердца Евразии».

    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1911

      giluxa1963 36 минут назад

      что то положительное от Васи,не важно о чем -как такое могло случится

      1
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      Рейтинг: +1092

      Romio-xxx 37 минут назад

      Опять борща пережрал....

      0
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      Рейтинг: +3274

      alarm 40 минут назад

      видать, это первый стадион, где жирновася смог пролезть через турникеты, рамку металлоискателя, и разместить свою тушу с удобством на 3х креслах. позор спартаку!

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      Рейтинг: +890

      valkam72 > alarm 33 минуты назад

      Видимо в питере много таких жиробасов педикулёзных на помойках откормленных, раз такие турникеты нестандартные сделали.

      0
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      Рейтинг: +3274

      alarm > valkam72 18 минут назад

      да, говорят, тебя там видели, но не пустили. тарасофские наивонючейшие бомжЫ, чьи интересы ты представляешь, вообще не в почёте нигде, как бы.

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      Рейтинг: +890

      valkam72 > alarm 14 минут назад

      Детский ответ какой то. Тебе сколько лет??

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      Рейтинг: +3664

      Борат 48 минут назад

      Вася протрезвел что ли ?
      Что то адекватное стал пороть !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +890

      valkam72 49 минут назад

      Сейчас педикулёзные сразу васю зауважают.

      4
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      Рейтинг: +39

      Фанат Рубина 59 минут назад

      ЗОлотааая чаща золотааааааааяяяяяяя , налей мне побольше чааааааюю..)))))))

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