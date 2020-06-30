Уткин: «У стадиона «Зенита» лучшая чаша в России»

Блогер Василий Уткин похвалил домашний стадион «Зенита» «Газпром Арену».

«Когда я оказался на этом стадионе, я обо всем забыл. Не потому что там были какие-то удивительные пирожки, не потому что меня развлекали три часа до матча, не потому что было тепло… Дело в том, что у этого стадиона удивительная чаша, лучшая в России. Все устремлено на поле. Поле абсолютно в центре внимания. Вопрос о том, сколько должен вмещать стадион, — важный, но произвольный. Когда на стадион будут хотеть попасть все, но не хватит мест — это гораздо важнее, чем то, что когда приедут играть ЦСКА и «Спартак», и смогут собраться все.

Самое главное, чтобы стадион был для футбола, и отсутствие беговых дорожек не делает его по-настоящему исключительным. Я не знаю, каким образом достигается эффект того, что невозможно смотреть по сторонам на стадионе в Санкт-Петербурге, но почему-то именно так и получилось. Вот на новом стадионе «Динамо», у которого есть много всего, чувствуешь себя двумя половниками борща в пятилитровой кастрюле: столько лишнего места, непонятно даже куда смотреть. Там, наверное, хорошо бы было балы проводить. А вот футбол — как-то не очень», — сказал Уткин на форуме «Территория Будущего. Взгляд из сердца Евразии».