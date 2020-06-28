Марадишвили: «Могли забивать и побеждать «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для него встреча стала дебютной в стартовом составе москвичей.
— Поздравляем с дебютом в старте. Какие ощущения?
— Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.
— Со стороны «Динамо» были неожиданные ходы?
— Нет, было все, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать.
— В плане физики сложностей нет?
— Нет, все готовы — не только я, но и команда. Сложности сыграть 90 минут для меня не составило.
- ЦСКА идет в таблице пятым.
- В следующем туре москвичи сыграют со «Спартаком».
- Марадишвили в сезоне РПЛ провел пять матчей.
Источник: официальный сайт ЦСКА