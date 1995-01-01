Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Марадишвили: «Могли забивать и побеждать «Динамо»

    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для него встреча стала дебютной в стартовом составе москвичей.

    — Поздравляем с дебютом в старте. Какие ощущения?

    — Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.

    — Со стороны «Динамо» были неожиданные ходы?

    — Нет, было все, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать.

    — В плане физики сложностей нет?

    — Нет, все готовы — не только я, но и команда. Сложности сыграть 90 минут для меня не составило.

    • ЦСКА идет в таблице пятым.
    • В следующем туре москвичи сыграют со «Спартаком».
    • Марадишвили в сезоне РПЛ провел пять матчей.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2124

      Бухбух 1 час назад

      После каждого тура кто-либо из футболеров ЦСКА говорит нечто подобное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77404
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru