Марадишвили: «Могли забивать и побеждать «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для него встреча стала дебютной в стартовом составе москвичей.

— Поздравляем с дебютом в старте. Какие ощущения?

— Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.

— Со стороны «Динамо» были неожиданные ходы?

— Нет, было все, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать.

— В плане физики сложностей нет?

— Нет, все готовы — не только я, но и команда. Сложности сыграть 90 минут для меня не составило.