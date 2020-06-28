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Марадишвили: «Могли забивать и побеждать «Динамо»

28 июня 2020, 12:23
1

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили дал комментарий после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для него встреча стала дебютной в стартовом составе москвичей.

— Поздравляем с дебютом в старте. Какие ощущения?

— Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог выйти в стартовом составе. Спасибо болельщикам и родителям, что мотивировали меня и смотрели матч.

— Со стороны «Динамо» были неожиданные ходы?

— Нет, было все, что мы обговаривали до матча и к чему готовились. Мы могли забивать и побеждать.

— В плане физики сложностей нет?

— Нет, все готовы — не только я, но и команда. Сложности сыграть 90 минут для меня не составило.

  • ЦСКА идет в таблице пятым.
  • В следующем туре москвичи сыграют со «Спартаком».
  • Марадишвили в сезоне РПЛ провел пять матчей.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Марадишвили Константин
Комментарии (1)
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1593338815
После каждого тура кто-либо из футболеров ЦСКА говорит нечто подобное.
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