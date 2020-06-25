ФИФА выделит 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий коронавируса

Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета ФИФА в режиме видеоконференции, в ходе которого было принято решение оказать финансовую помощь национальным федерациям.
Гранты и беспроцентные займы будут выделяться для покрытия потерь от пандемии коронавируса.
Общая сумма помощи – 1,5 миллиарда долларов. Деньги выделят из резервов ФИФА.
- Большинство футбольных турниров в мире из-за пандемии приостанавливались на несколько месяцев.
- Более 9,6 миллиона человек заразились коронавирусом, почти 490 тысяч инфицированных впоследствии умерли.
Источник: Официальный сайт ФИФА