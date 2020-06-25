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    ФИФА выделит 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий коронавируса

    Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета ФИФА в режиме видеоконференции, в ходе которого было принято решение оказать финансовую помощь национальным федерациям.

    Гранты и беспроцентные займы будут выделяться для покрытия потерь от пандемии коронавируса.

    Общая сумма помощи – 1,5 миллиарда долларов. Деньги выделят из резервов ФИФА.

    • Большинство футбольных турниров в мире из-за пандемии приостанавливались на несколько месяцев.
    • Более 9,6 миллиона человек заразились коронавирусом, почти 490 тысяч инфицированных впоследствии умерли.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    25.06.2020 23:56
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