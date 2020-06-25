Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА выделит 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий коронавируса

ФИФА выделит 1,5 миллиарда на ликвидацию последствий коронавируса

25 июня 2020, 23:56
2

Сегодня, 25 июня, состоялось заседание совета ФИФА в режиме видеоконференции, в ходе которого было принято решение оказать финансовую помощь национальным федерациям.

Гранты и беспроцентные займы будут выделяться для покрытия потерь от пандемии коронавируса.

Общая сумма помощи – 1,5 миллиарда долларов. Деньги выделят из резервов ФИФА.

  • Большинство футбольных турниров в мире из-за пандемии приостанавливались на несколько месяцев.
  • Более 9,6 миллиона человек заразились коронавирусом, почти 490 тысяч инфицированных впоследствии умерли.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1593149302
РФС уже свой карман раздвинул, а как же, он больше всех пострадал от коронавируса. Так и сидит парализованный, ни слуху, ни духу.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
5
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
10
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
3
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
10:33
Что такое пенальти в футболе: полный гид по 11-метровому удару
10:29
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
2
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
Вчера, 23:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+