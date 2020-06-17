Лигу Европы доиграют в четырех городах Германии, финал – в Кельне

УЕФА объявил, каким образом доиграют плей-офф Лиги Европы. Со стадии 1/4 финала для команд организуют формат «Финала восьми»; матчи пройдут в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
Стадия «Финала восьми» начнется 10 июля. Финал пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» 21 августа.
- Плей-офф Лиги Европы прервали в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.
- Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в Гданьске.
- Действующий победитель турнира – «Челси».
Источник: УЕФА