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    Лигу Европы доиграют в четырех городах Германии, финал – в Кельне

    УЕФА объявил, каким образом доиграют плей-офф Лиги Европы. Со стадии 1/4 финала для команд организуют формат «Финала восьми»; матчи пройдут в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

    Стадия «Финала восьми» начнется 10 июля. Финал пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» 21 августа.

    • Плей-офф Лиги Европы прервали в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.
    • Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в Гданьске.
    • Действующий победитель турнира – «Челси».

    Источник: УЕФА

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