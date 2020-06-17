Лигу Европы доиграют в четырех городах Германии, финал – в Кельне

УЕФА объявил, каким образом доиграют плей-офф Лиги Европы. Со стадии 1/4 финала для команд организуют формат «Финала восьми»; матчи пройдут в четырех городах Германии: Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

Стадия «Финала восьми» начнется 10 июля. Финал пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» 21 августа.