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    «Наполи» после прихода Гаттузо выбил из Кубка третью и вторую команду Серии А. В финале ждет первая

    Под руководством Дженнаро Гаттузо «Наполи» в 2020 году выбил из Кубка Италии «Лацио» и «Интер». Они занимают в таблице Серии А второе и третье места соответственно.

    В финале неаполитанцы сыграют с «Ювентусом», который в чемпионате Италии лидирует.

    • «Наполи» в Серии А идет шестым.
    • 23 июня команда в 27-м туре сыграет против «Вероны».
    • До «Наполи» Гаттузо тренировал «Милан».

    Источник: Бомбардир.ру

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