«Наполи» после прихода Гаттузо выбил из Кубка третью и вторую команду Серии А. В финале ждет первая

Под руководством Дженнаро Гаттузо «Наполи» в 2020 году выбил из Кубка Италии «Лацио» и «Интер». Они занимают в таблице Серии А второе и третье места соответственно.

В финале неаполитанцы сыграют с «Ювентусом», который в чемпионате Италии лидирует.