Роналду – о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии: «Рим, мы идем»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в финал Кубка Италии по итогам противостояния с «Миланом».
«Рестарт был другим, но мы достигли своей цели. Рим, мы идем», – написал португалец в своем инстаграме.
- В финале Кубка «Ювентус» сыграет с «Интером» или «Наполи».
- Матч состоится 17 июня на Олимпийском стадионе в итальянской столице.
- Роналду пока не выигрывал этот турнир.
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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду