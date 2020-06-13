Роналду – о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии: «Рим, мы идем»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в финал Кубка Италии по итогам противостояния с «Миланом».

«Рестарт был другим, но мы достигли своей цели. Рим, мы идем», – написал португалец в своем инстаграме.

В финале Кубка «Ювентус» сыграет с «Интером» или «Наполи».

Матч состоится 17 июня на Олимпийском стадионе в итальянской столице.

Роналду пока не выигрывал этот турнир.