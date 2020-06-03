«Локомотив» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча

«Локомотив» и «Динамо» могут провести между собой товарищеский матч до возобновления РПЛ. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

«Клубы договорились, но нужно еще получить одобрение властей на проведение футбольного матча», – написал инсайдер в телеграме.