«Локомотив» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча

«Локомотив» и «Динамо» могут провести между собой товарищеский матч до возобновления РПЛ. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
«Клубы договорились, но нужно еще получить одобрение властей на проведение футбольного матча», – написал инсайдер в телеграме.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- «Динамо» занимает шестое место.
- Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.