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    «Локомотив» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча

    «Локомотив» и «Динамо» могут провести между собой товарищеский матч до возобновления РПЛ. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    «Клубы договорились, но нужно еще получить одобрение властей на проведение футбольного матча», – написал инсайдер в телеграме.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • «Динамо» занимает шестое место.
    • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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