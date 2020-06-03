Инфантино: «Мы все должны сказать «нет» расизму и насилию. В любой форме»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал протестующих в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Чтобы избежать сомнений, в турнире ФИФА недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги заслуживали бы аплодисментов, а не наказания.

Мы все должны сказать «нет» расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать «нет» насилию. Любой форме насилия», – заявил Инфантино.