Инфантино: «Мы все должны сказать «нет» расизму и насилию. В любой форме»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал протестующих в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Чтобы избежать сомнений, в турнире ФИФА недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги заслуживали бы аплодисментов, а не наказания.
Мы все должны сказать «нет» расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать «нет» насилию. Любой форме насилия», – заявил Инфантино.
- Немецкий футбольный союз разбирает жесты Санчо, Тюрама и Маккенни и других игроков, которые посвятили празднования голов убийству Флойда.
- Санчо за показ майки с надписью «правосудие для Джорджа Флойда» получил предупреждение.
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
Источник: Официальный сайт ФИФА