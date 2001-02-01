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    Инфантино: «Мы все должны сказать «нет» расизму и насилию. В любой форме»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал протестующих в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

    «Чтобы избежать сомнений, в турнире ФИФА недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги заслуживали бы аплодисментов, а не наказания.

    Мы все должны сказать «нет» расизму и любой форме дискриминации. Мы все должны сказать «нет» насилию. Любой форме насилия», – заявил Инфантино.

    • Немецкий футбольный союз разбирает жесты Санчо, Тюрама и Маккенни и других игроков, которые посвятили празднования голов убийству Флойда.
    • Санчо за показ майки с надписью «правосудие для Джорджа Флойда» получил предупреждение.
    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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