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    После возобновления Бундеслиги каждый второй удар «Баварии» в створ – голевой

    «Бавария» провела четыре матча после возобновления чемпионата Германии. В течение них баварцы нанесли 26 ударов в створ. Голевыми стали 13, то есть взятием ворот заканчивается каждый второй удар.

    Ханс-Дитер Флик – первый тренер «Баварии» с 1965 года, выигравший из первых 25 матчей в команде не менее 22.

    • «Бавария» с десятиочковым отрывом лидирует в Бундеслиге.
    • До «Баварии» Флик последний раз тренировал в качестве главного в 2005 году.
    • В качестве игрока Флик выступал за «Баварию» с 1985 по 1990 год.

    Источник: твиттер OptaJoe

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    30.05.2020 23:50
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