После возобновления Бундеслиги каждый второй удар «Баварии» в створ – голевой

«Бавария» провела четыре матча после возобновления чемпионата Германии. В течение них баварцы нанесли 26 ударов в створ. Голевыми стали 13, то есть взятием ворот заканчивается каждый второй удар.

Ханс-Дитер Флик – первый тренер «Баварии» с 1965 года, выигравший из первых 25 матчей в команде не менее 22.