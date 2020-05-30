После возобновления Бундеслиги каждый второй удар «Баварии» в створ – голевой

«Бавария» провела четыре матча после возобновления чемпионата Германии. В течение них баварцы нанесли 26 ударов в створ. Голевыми стали 13, то есть взятием ворот заканчивается каждый второй удар.
Ханс-Дитер Флик – первый тренер «Баварии» с 1965 года, выигравший из первых 25 матчей в команде не менее 22.
- «Бавария» с десятиочковым отрывом лидирует в Бундеслиге.
- До «Баварии» Флик последний раз тренировал в качестве главного в 2005 году.
- В качестве игрока Флик выступал за «Баварию» с 1985 по 1990 год.
Источник: твиттер OptaJoe