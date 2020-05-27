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    «Факел» намерен заявить в ПФЛ молодежную команду

    «Факел» хочет заявить молодежную команду для участия в ПФЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

    Воронежцы заключили договор с РФС о возможности клуба пройти процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне ПФЛ молодежной команды «Факел-М», составленной из воспитанников воронежского клуба. Выполнить соответствующие требования по лицензированию «Факелу» необходимо будет в сжатые сроки.

    • «Факел» выступает в ФНЛ. В этом сезоне он занял 19-е место.
    • Сезон в ПФЛ и ФНЛ были завершены досрочно.

    Источник: Официальный сайт «Факела»

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    27.05.2020 14:57
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