«Факел» намерен заявить в ПФЛ молодежную команду

«Факел» хочет заявить молодежную команду для участия в ПФЛ, сообщается на официальном сайте клуба.

Воронежцы заключили договор с РФС о возможности клуба пройти процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне ПФЛ молодежной команды «Факел-М», составленной из воспитанников воронежского клуба. Выполнить соответствующие требования по лицензированию «Факелу» необходимо будет в сжатые сроки.