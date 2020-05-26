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    ⚽ «Боруссия» – «Бавария». Выиграй до 25000 за верный прогноз на матч

    Сегодня пройдет главный матч весенней части Бундеслиги, в котором сыграют лидеры чемпионата – дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

    Букмекерская компания Parimatch специально к этому событию запустила акцию, по условиям которой можно выиграть до 25 тысяч бонусных рублей.

    Что нужно сделать: угадать минуту первого гола в матче.

    Как это сделать: авторизоваться на странице конкурса, а затем указать минуту, на которой, по вашему мнению, будет забит первый гол. После этого необходимо сделать ставку на любое футбольное событие на сумму от 250 рублей с минимальным коэффициентом 1.70.

    Если игрок поставил от 250 до 449 рублей – он получит 1000 рублей на счет. Ставка от 450 до 749 рублей принесет 5000 бонусных рублей, от 750 до 2999 рублей – 10000 рублей. Игрок, поставивший минимум 3000 рублей, выиграет 25000 бонусных рублей.

    Если в матче будет зафиксирована нулевая ничья, верным ответом будет считаться «0». В случае, если гол будет забит в дополнительное время, правильным ответом будет считаться последняя минута тайма, к которому было добавлено дополнительное время.

    Важно: сделать прогноз необходимо до начала игры. Итоги конкурса будут подведены 29 мая.

    Угадай время первого гола в матче «Боруссия» – «Бавария»

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2020 15:05
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