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    «Урал» опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

    «Урал» выступил с опровержением информации о проблемах с финансированием в клубе. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболистам команды не смогут выдать зарплату за май.

    «В связи с появлением в ряде СМИ информации о «больших проблемах с финансированием», которые якобы возникли у футбольного клуба «Урал», мы считаем необходимым прояснить ситуацию и успокоить болельщиков.

    Финансовая ситуация в клубе стабильная. Финансирование ФК «Урал» осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. Бюджетные средства составляют не более одной трети. При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объеме.

    Понимая непростую ситуацию в мировой экономике и спорте, все футболисты «Урала» действительно пошли навстречу клубу и согласились на временное сокращение зарплат, что позволяет ФК «Урал» легче пережить негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19.

    Определенные сложности испытывает сейчас всe мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом, не идeт. «Урал» всегда перечислял заработную плату в срок и продолжит это делать.

    Наш клуб в этом году отмечает 90-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее: несмотря на все возможные трудности, команда рассчитывает успешно доиграть сезон, хорошо выступив в заключительных матчах РПЛ и поборовшись за победу в Кубке России», – сказано в заявлении.

    • «Урал» в РПЛ идет десятым.
    • Сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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