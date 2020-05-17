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«Урал» опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

17 мая 2020, 17:49
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«Урал» выступил с опровержением информации о проблемах с финансированием в клубе. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболистам команды не смогут выдать зарплату за май.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о «больших проблемах с финансированием», которые якобы возникли у футбольного клуба «Урал», мы считаем необходимым прояснить ситуацию и успокоить болельщиков.

Финансовая ситуация в клубе стабильная. Финансирование ФК «Урал» осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. Бюджетные средства составляют не более одной трети. При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объеме.

Понимая непростую ситуацию в мировой экономике и спорте, все футболисты «Урала» действительно пошли навстречу клубу и согласились на временное сокращение зарплат, что позволяет ФК «Урал» легче пережить негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19.

Определенные сложности испытывает сейчас всe мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом, не идeт. «Урал» всегда перечислял заработную плату в срок и продолжит это делать.

Наш клуб в этом году отмечает 90-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее: несмотря на все возможные трудности, команда рассчитывает успешно доиграть сезон, хорошо выступив в заключительных матчах РПЛ и поборовшись за победу в Кубке России», – сказано в заявлении.

  • «Урал» в РПЛ идет десятым.
  • Сезон планируют возобновить 21 июня.

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (1)
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Ганнибал Лектор
1589733440
Урал, пожалуй, самый сбалансированный клуб РПЛ. Без лишних понтов и швыряний деньгами, без нытья о помощи... Удачи им и успехов!
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