«Урал» опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

«Урал» выступил с опровержением информации о проблемах с финансированием в клубе. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболистам команды не смогут выдать зарплату за май.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о «больших проблемах с финансированием», которые якобы возникли у футбольного клуба «Урал», мы считаем необходимым прояснить ситуацию и успокоить болельщиков.

Финансовая ситуация в клубе стабильная. Финансирование ФК «Урал» осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. Бюджетные средства составляют не более одной трети. При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объеме.

Понимая непростую ситуацию в мировой экономике и спорте, все футболисты «Урала» действительно пошли навстречу клубу и согласились на временное сокращение зарплат, что позволяет ФК «Урал» легче пережить негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19.

Определенные сложности испытывает сейчас всe мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом, не идeт. «Урал» всегда перечислял заработную плату в срок и продолжит это делать.

Наш клуб в этом году отмечает 90-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее: несмотря на все возможные трудности, команда рассчитывает успешно доиграть сезон, хорошо выступив в заключительных матчах РПЛ и поборовшись за победу в Кубке России», – сказано в заявлении.